Haberler

Kilis'te uyuşturucu operasyonları: 8 şüpheli tutuklandı

Kilis'te uyuşturucu operasyonları: 8 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te mayıs ayında düzenlenen 8 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kilis'te mayıs ayında düzenlenen 8 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında 8 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 bin 574 adet captagon hap, 430,95 gram bonzai, 21,61 gram metamfetamin, 32 kök hint keneviri, 8,85 gram kokain, 1,43 gram kenevir tohumu, 100 adet sikke, 5 hassas terazi, 4 kuru sıkı tabanca, 3 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkemeye sevk edilen 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası tüm programını iptal etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlkay Gündoğan'dan sürpriz hamle! O kulübe ortak olacak

İlkay'dan sürpriz hamle! Anlaşma tamam gibi

Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Marco Asensio'ya sürpriz talip

Marco Asensio'da korkulan oldu!

Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti

Seçim öncesi ülke kan gölüne döndü
Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi katıldı

Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyondan fazla ziyaretçi katıldı
Bakan Çiftçi'den İsrailli bakanın sözlerine yanıt: Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz

Bakan Çiftçi'den kendisini hedef alan İsrailli bakana tarihi ayar
Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması

Gram altında 10 bin lira için tarih verildi

Gram altında 10 bin lira için tarih verildi