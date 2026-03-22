Afrin Çayı'nda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Afrin Çayı'ndan traktörle geçmeye çalışırken mahsur kalan bir kişi, AFAD ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Gündeğer ile Yastıca köyleri arasında bulunan Afrin Çayı'ndan traktörle geçmeye çalışan bir kişi, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu mahsur kalan kişi ile traktörü bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı