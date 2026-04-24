Kilis'te kontrolden çıkan Tofaş fıstık tarlasına girdi: 4 yaralı

Kilis'te Elbeyli yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün Tofaş marka aracı tarlaya savruldu, otomobil hurdaya döndü.

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan Tofaş marka otomobilin fıstık tarlasına girmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kilis-Elbeyli yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 FP 225 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü Y.M., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak fıstık tarlasına girdi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Y.M. ile araçta yolcu olarak bulunan Suriye uyruklu F.Ş. (66), C.E. (37) ve M.G.Ş. (7) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
