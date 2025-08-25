Kilis'te Kayıp 2 Yaşındaki Kız Çocuğu Metruk Binada Bulundu

Kilis'te dün akşam saatlerinden itibaren kayıp olarak aranan iki yaşındaki kız çocuğu metruk bir binadaki kuyuda ölü bulundu.

Olay, Ketenciler Mahallesi Çirazoğlu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde ailesi tarafından kaybolduğu bildirilen 2 yaşındaki Arıc Aljaroukh için jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve zabıta ekipleri ile arama kurtarma ekipleri geniş çaplı arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda minik çocuğun cansız bedeni, ailelerinin ikamet ettiği evin yakınındaki metruk binadaki su kuyusunda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, küçük kızın cansız bedeni kuyudan çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kilis Valiliği: "Olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülüyor"

Konu ile ilgili Kilis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise, "Dün akşam saatlerinde kaybolan A.A. isimli çocuğumuzun maalesef cansız bedeni, ailece ikamet ettikleri evlerine yakın bir noktadaki su kuyusunda bulunmuştur. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde olayla ilgili soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Yaşanan bu acı hadise, tüm ilimizi derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden evladımıza Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Minik yavrumuzun kaybolduğu andan itibaren 112 Acil Çağrı Merkezimizi arayarak bizlere yardımcı olan duyarlı Kilisli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kolluk kuvvetleri, basın mensuplarını engellemeye çalıştı

Öte yandan olay yerindeki bazı kolluk kuvvetleri, konuyu haberleştirmek için bölgede bulunan basın mensuplarına sert şekilde tepki göstererek engellemeye çalıştı. Bu sırada kolluk kuvvetlerinden birinin basın mensubuna, "Şikayet et, şikayet et" diyerek engellemeye çalışması ise dikkat çekti.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - KİLİS