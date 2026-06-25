Kayıp büyükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince bulundu

Kilis'te kaybolduğu bildirilen 3 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Kilis'in merkeze bağlı Akçabağlar Köyü'nde yaşayan İ.H.C. (18), 24 Haziran 2026 tarihinde 3 büyükbaş hayvanının kaybolduğunu belirterek yetkililere başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede inceleme ve arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kayıp hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşların küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını başıboş bırakmamaları, kaybolmaları ve çalınmalarını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, ahır ve ağıl çevrelerinde kamera ve alarm sistemleri kurulmasının, hayvan hırsızlığına karşı önemli bir önlem olduğu vurgulandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı