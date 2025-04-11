Kilis'te Kaybolan 26 Küçükbaş Hayvan Ormanlık Alanda Bulundu
Kilis'in Musabeyli ilçesinde Balıklı köyünde kaybolan 26 küçükbaş hayvan, jandarma ve özel devriyelerin yaptığı arama çalışmaları sonucunda yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaybolan 26 küçükbaş hayvan, yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu
Musabeyli ilçesi Balıklı köyünde yaşayan Ş.Ö., 26 küçükbaş hayvanının ahırda olmadığını fark edip durumu jandarmaya bildirdi. Hayvanlarının çalınmış olabileceğini düşünen Ş.Ö., ahır kapısının açık olduğunu da belirtti. İhbar üzerine jandarma ekiplerince yapılan incelemelerde herhangi bir hırsızlık bulgusuna rastlanmadı. Özel devriyelerce yapılan arama çalışmaları sonucu, kaybolan küçükbaş hayvanlar köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Hayvanlar sahibine teslim edildi. - KİLİS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa