Kilis'te Kavşakta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Kilis'te Sevim Mansur Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada M.G. ve C.G. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kilis'te Sevim Mansur Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.G. idaresindeki 31 APA 597 plakalı otomobil ile N.K. yönetimindeki 79 ED 698 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada M.G. ile araçta bulunan C.G. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
