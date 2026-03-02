Haberler

Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti
Güncelleme:
Kilis'te evinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 70 yaşındaki Hüseyin Çivit'in durumu, yakınları tarafından 112'ye bildirildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi morga kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kilis'te evinde karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bölük Mahallesi Küçük Çarşı Caddesi'nde ikamet eden Hüseyin Çivit'ten (70) haber alamayan yakınları durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri, Çivit'in karbonmonoksit gazından zehirlendiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çivit'in cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
