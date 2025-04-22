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Kilis'te Kaçak Alkol Operasyonu: 68 Şişe Ele Geçirildi

Kilis'te Kaçak Alkol Operasyonu: 68 Şişe Ele Geçirildi
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Kilis'te jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında bir araçta yapılan aramada 68 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te jandarma ekiplerince yol kontrolünde durdurulan araçta 68 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi, olayla ilgili 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocabeyli yol kontrol noktasında bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada farklı markalara ait 67 şişe viski ve 1 şişe rakı olmak üzere toplam 68 şişe gümrük kaçağı alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. - KİLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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