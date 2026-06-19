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Kilis'te çeşitli suçlardan aranan 21 şahıs yakalandı

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Kilis'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalanırken, 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis'te jandarma ekiplerince düzenlenen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalanırken, 15 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan "Özel Maksatlı Timler" tarafından 11-18 Haziran 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olma, 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet, hırsızlık, dolandırıcılık ve kasten yaralama gibi suçlardan aranan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde toplam 21 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, 15 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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