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Kilis'te alkol ve motosiklet denetimi

Kilis'te alkol ve motosiklet denetimi
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Resulosman Mesire Alanı girişinde motosiklet sürücüleri ve alkollü araç kullandığı değerlendirilen sürücülere yönelik denetim yaptı. Sürücülerin belgeleri kontrol edilirken trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Denetimlerin süreceği bildirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Resulosman Mesire Alanı girişinde motosiklet sürücüleri ile alkollü araç kullandığı değerlendirilen sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Jandarma ekipleri, trafik güvenliğinin sağlanması, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti. Açıklamada, vatandaşların trafik kurallarına uyması, yol kullanıcılarının birbirlerinin haklarına saygı göstermesi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek davranışlardan kaçınmasının önemine dikkat çekildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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