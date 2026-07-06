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Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu, son yolculuğuna uğurlandı
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Kilis'te görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu (37), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Kilis'te görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu (37), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Topaloğlu, düzenlenen törenin ardından memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde toprağa verildi.

Merkez İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görev yapan Selçuk Topaloğlu, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Topaloğlu için Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabutun katafalka konulduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, Topaloğlu'nun öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Alettin Bozkurt'un yaptığı duanın ardından cenazesi defnedilmek üzere Gaziantep'in İslahiye ilçesine uğurlandı.

Evli ve üç çocuk babası olan Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Topaloğlu'nun cenazesi, İslahiye ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında İslahiye Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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