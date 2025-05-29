Kilis'te İnternet Dolandırıcılığı ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Tutuklama

Kilis'te İnternet Dolandırıcılığı ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 7 Tutuklama
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Kilis'te düzenlenen internet dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen malzemeler arasında cep telefonları, bilgisayarlar ve silahlar yer alırken, 7 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te internet dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü tarafından internet dolandırıcılığı ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 8 cep telefonu, 2 bilgisayar, 1 hard disk, 2 kuru sıkı tabanca ve 5 fişeği, 1 av tüfeği ile 97 fişeği ve 378 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi. Dolandırıcılık şüphelileri Batman'da, yasa dışı bahis şüphelileri ise Kilis'te gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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