Kilis'te hemşire eşini öldüren polis memuru tutuklandı - Haberler

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Kilis'te hemşire eşini öldüren polis memuru tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis'te hemşire eşini öldüren polis memuru tutuklandı

Kilis'te hemşire eşini öldüren polis memuru H.S. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te hemşire eşini öldüren polis memuru H.S. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Dün sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.S. (Hasan Solak) hemşire eşi F.S.'ye hastane önünde silahla vurması sonucu eşi Fatma Solak hayatını kaybederken, hemşire arkadaşı S.Ç. seken kurşunlarla yaralanan yaralanmıştı. Polis tarafından gözaltına alınan H.S. soruşturmayı yürüten jandarmaya teslim etmişti. Jandarmada sorgulanan H.S. ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği adli merciler tarafından Kasten adam öldürme, kastan adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polis Memuru, Hasan Solak, Hastane, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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