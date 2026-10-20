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Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 4 kişi yakalandı

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Kilis'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı, 4 kişi yakalandı
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Kilis'te jandarmanın göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmasında, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı girişi organize ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli tutuklandı. Merkez ilçeye bağlı Yavuzlu köyü bölgesindeki çalışmada şüphelilerle birlikte Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.

Kilis'te jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen çalışmada, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapılmasını organize ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Ekim 2026 tarihinde Merkez ilçeye bağlı Yavuzlu köyü bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 şüpheli ile birlikte Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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