Kilis'te gıda yüklü minibüs devrilmesi sonucu karayolu trafiğe kapandı

KİLİS - Kilis'te, gıda yüklü minibüsün devrilmesi sonucu karayolu 1 saat boyunca kısmen kapalı kaldı. Kazada yaralanan olmaz iken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis-Hatay Karayolu 20'nci kilometresinde Musabeyli kavşağında yabancı Uyruklu Husem Musto yönetimindeki 31 MA 5325 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Minibüs içerisindeki gıda malzemeleri yola saçıldı. Jandarma ve Trafik ekipleri, kısmen yolu kapatarak, kontrollü bir şekilde trafik akışını sağladı. Kazada ölen ya da yaralanan olmaz iken minibüs kullanılamaz hale geldi. Minibüs ile gıda malzemeleri kaldırıldıktan sonra trafik normal olarak verilmeye başladı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturmaya başlattığı bildirildi.