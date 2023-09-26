Kilis'te firari yakalandı
Kilis'in Elbeyli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından tutuklanan firari, diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Elbeyli ilçesinde uygulama yapan jandarma ekipleri, hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan V.E ile farklı suçlardan aranan şüpheli H.E'yi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari V.E. tutuklandı, H.E. ise serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa