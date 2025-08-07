Kilis'te Fiber İnternet Çalışmaları Sırasında Patlama

Kilis'te fiber internet çalışmaları sırasında asfalt kesme makinesine yakıt doldurulurken meydana gelen patlamada bir işçi yaralandı, park halindeki bir araç ise yandı.

Kilis'te fiber internet çalışmaları sırasında asfalt kesme makinesine yakıt doldurulurken yaşanan patlama meydana geldi. olayda bir araç yanarken bir işçi ise yaralandı.

Kilis'in Kazım Karabekir Mahallesi Kelleci Sokak'ta yürütülen fiber internet çalışmaları sırasında korkutan bir patlama meydana geldi. İddiaya göre, asfalt kesme makinesine benzin doldurulduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu.

Patlamayla birlikte sıçrayan alevler, yol kenarında park halinde bulunan bir aracı sardı. Araç yanarak kullanılamaz hale gelirken, olay sırasında bölgede bulunan işçilerden Y.Ö. yaralandı. Yaralı işçi, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamanın çıkış nedeni araştırılıyor. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
