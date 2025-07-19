Kilis'te Doğalgaz Borusunda Patlama: Can Kaybı Yok

Kilis'te altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken patlama sonrası çıkan alevler metrelerce yükseğe ulaştı.

Olay, kent merkezi Helvacıoğlu Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir firmanın altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz hattına temas edilmesiyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası etrafı alevler kaplarken çevredekiler büyük panik yaşadı. Can kaybı yada yaralanmanın olmadığı patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve doğal gaz destek ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken ekiplerin gazı kesmenin ardından çıkan yangın da kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için bölgede gerekli tüm kontrollerin yapıldığını ve herhangi bir tehlike bulunmadığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KİLİS