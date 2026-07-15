Kilis'te eşi tarafından silahla vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Kilis'te boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Hülya Eser, son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, dün Hikmet E. ile boşanma aşamasındaki eşi Hülya Eser arasında bir çay bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hikmet E., yanında bulunan silahla Hülya Eser'e 3 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hülya Eser, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Eser, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Hikmet E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Hülya Eser'in cenazesi, bugün Kilis'in Karakoyunlu köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Eser'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı