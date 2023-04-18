Kilis'te aranması olan 13 zanlıdan 2 si tutuklandı

Kilis'te 2 ile 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 zanlı yakalanırken, gözaltına alınanlardan 2'si tutuk zanlı tutuklandı.

Kilis'te 2 ile 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 zanlı yakalanırken, gözaltına alınanlardan 2'si tutuk zanlı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Kilis'te meydana gelen asayiş olaylarında faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik yapılan çalışmalarda, toplam aranması olan 13 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

2- 18 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilip, 11 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - KİLİS