Kilis'te Altyapı Çalışmaları Sırasında Gaz Kaçağı Meydana Geldi

Güncelleme:
Kilis'te altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun zarar görmesi sonucu yaşanan gaz kaçağı, kentte korku ve paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Kilis'te altyapı çalışmaları sırasında meydana gelen gaz kaçağı korku ve paniğe neden oldu.

Olay, kent merkezindeki Altınüzüm Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sokakta yapılan altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusuna temas edilmesi sonucu gaz kaçağı meydana geldi. Gaz kaçağı ile birlikte çıkan ses nedeniyle panik yaşanırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik önlemleri alarak gaz kaçağına müdahale etti.

Korku ve paniğe neden olan olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
