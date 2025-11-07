Haberler

Kilis'te Alkollü Araç Kullanımına Denetim

Kilis'te Alkollü Araç Kullanımına Denetim
Güncelleme:
Kilis İl Jandarma Komutanlığı, alkollü araç kullanımına bağlı trafik kazalarını önlemek amacıyla denetim yaptı. Sürücülere alkol denetimi uygulanırken, trafik güvenliği hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından alkollü araç kullanımına bağlı trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Resulosman Mesire Alanı ile TOKİ yolu üzerinde yapılan uygulamalarda sürücülere alkol denetimi yapıldı. Denetimlerde sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapılırken, alkollü araç kullanımıyla oluşabilecek risklere dikkat çekildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
