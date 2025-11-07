Kilis'te Alkollü Araç Kullanımına Denetim

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından alkollü araç kullanımına bağlı trafik kazalarının önlenmesi ve can kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Resulosman Mesire Alanı ile TOKİ yolu üzerinde yapılan uygulamalarda sürücülere alkol denetimi yapıldı. Denetimlerde sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapılırken, alkollü araç kullanımıyla oluşabilecek risklere dikkat çekildi. - KİLİS