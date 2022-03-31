Kilis'te 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı - Haberler

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Kilis'te 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kilis'te 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

Kilis'te polis ekipleri, kovalamaca sonucu bir kamyonette 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

GAZİANTEP (İHA) - Kilis'te polis ekipleri, kovalamaca sonucu bir kamyonette 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda ekipler, şüpheli bir kamyoneti durdurmak istedi. Kamyonetin kaçması üzerine polis ekipleri, Kilis merkeze bağlı Uzunlu köyünde kamyoneti yakaladı. Kamyonette yapılan aramada 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü M.C. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Kilis'te 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

Kilis'te 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

Kilis'te 7 bin 500 paket kaçak sigara yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Sigara, Gaziantep, Polis, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

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