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Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kilis'te ülkeye kaçak yollardan giriş yapan 5 kaçak göçmen yakalandı.

Kilis'te ülkeye kaçak yollardan giriş yapan 5 kaçak göçmen yakalandı.

Kilis Valiliği yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yasal olmayan yollarla yurda girdiği belirlenen ve Ekrem Çetin Mahallesi'nde bulunduğunu tespit edilen göçmenlere operasyon düzenlendi. Ekiplerin önceden belirlenen adrese yaptığı baskında yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 5 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişiyi gözaltına alınırken, olayla ilgili firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kilis Valiliği Operasyon Kilis 3. Sayfa Haberler

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