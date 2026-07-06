Kilis'te 3 ayda 138 terör operasyonu, 2 organize suç çetesi çökertildi

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 2026 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan güvenlik ve asayiş verilerini açıkladı. Son 3 ayda terör, organize suç, uyuşturucu ve siber suçlara yönelik yüzlerce operasyon düzenlenirken, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, düzenlediği basın toplantısında 2026 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin güvenlik ve asayiş faaliyetlerini değerlendirdi.

Vali Kalaylı, terör örgütlerine yönelik son 3 ayda toplam 138 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, operasyonlarda 4 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını, 1 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını söyledi. FETÖ'ye yönelik 2 operasyonda ise 2 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ifade etti.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında hapis cezasıyla aranan 179 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini aktaran Kalaylı, ifadeye yönelik aranan 437 kişi hakkında da gerekli işlemlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Organize suç örgütlerine yönelik 10 operasyonda 38 kişinin gözaltına alındığını belirten Kalaylı, 16 kişinin tutuklandığını, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucunda 2 organize suç çetesinin çökertildiğini bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 18 kilo 771 gram esrar, 10 bin 906 captagon hap, 57 ecstasy hap, 75 gram bonzai, 27 gram sukunk, 16 gram metamfetamin, 13 kök kenevir, 10 sentetik ecza ve 2 gram kokain ele geçirildiğini ifade etti.

Siber suçlarla mücadele kapsamında siber devriyeler tarafından terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen 40 kişi hakkında adli işlem yapıldığını söyleyen Kalaylı, ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 7 operasyonda 23 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 17'sinin tutuklandığını belirtti. Çevrimiçi çocuk istismarına yönelik 3 operasyonda ise 3 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Vali Kalaylı ayrıca, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin Öncüpınar ve Çobanbey Gönüllü Geri Dönüş Merkezleri üzerinden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine dönüşlerine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Asayiş basın toplantısına Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun ile Kilis İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz da katıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı