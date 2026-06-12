Haberler

Kilis'te 17 yıl önce işlenen cinayetin davası yeniden başladı

Kilis'te 17 yıl önce işlenen cinayetin davası yeniden başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kilis'te 2009 yılında kaybolduktan 5 gün sonra cesedi bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin yeniden açılan davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

Kilis'te 2009 yılında kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin yeniden açılan davada sanıklar hakim karşısına çıktı. Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

Kilis'te 2009 yılında kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cesedi bulunan Mehmet Erdoğan'ın öldürülmesine ilişkin dava yeniden görülmeye başlandı. Kilis 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen tutuksuz sanıklar Gülistan T., İbrahim T., Hasan Y., Halil Y. ve Necati D. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık ve tanıkların ifadeleri alınırken, sanıklar iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını savundu. Sanıklar, mahkemeden beraat ve üzerlerindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise dosyadaki eksikliklerin giderilmesine ve sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının devamına karar vererek duruşmayı 9 Ekim tarihine erteledi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti

İhracı istenen isim, CHP'den istifa etti
Arakçi: ABD ile mutabakat hiç bu kadar yakın olmamıştı

Trump tehdit etti, bu sefer İran ağız değiştirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Evini, arabasını satıp altına yatıranları kara kara düşündürecek tahmin

Evini, arabasını satıp altına yatıranları şoke edecek tahmin
Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Mourinho'nun Arda kararı bomba! Herkes şoke oldu

Tavuk firmalarına denetim kayyumu atanmasıyla ilgili başsavcılıktan açıklama

Dev tavuk firmalarının merak ettiği soruya yanıt var
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada
Listenin en başına yazıldı! Fenerbahçe'de Asensio için karar

Listenin en başına yazıldı! F.Bahçe'de Asensio için olay karar
Kendisini zorla askere götürmek isteyen seferberlik görevlilerini tekme tokat dövdü

Kendisini almaya gelen askerleri döverek tek tek yere indirdi