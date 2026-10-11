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Kilis-Hatay yolunda kazada motosiklet sürücüsü öldü, araç sürücüsü gözaltına alındı

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Kilis-Hatay yolunda kazada motosiklet sürücüsü öldü, araç sürücüsü gözaltına alındı
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Kilis-Hatay kara yolunun 25'inci kilometresinde hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti; hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kilis-Hatay kara yolunda hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kilis-Hatay kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. A.Ç. (60) idaresindeki 34 EG 0179 plakalı hafif ticari araç ile Mustafa Canbal (51) idaresindeki 79 ACG 382 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Mustafa Canbal, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Canbal burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, hafif ticari araç sürücüsü A.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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