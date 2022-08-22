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Son dakika haberi | Kilis'te öldürülen anne ve kızın kimlikleri belirlendi

3. Sayfa Haberleri

Bir son dakika haberine göre Kilis'te öldürülen anne ve kızın kimlikleri belirlendi Kilis'te dün ölü bulunan anne ve kızın kimliği belirlendi.

Kilis'te öldürülen anne ve kızın kimlikleri belirlendi

KİLİS - Kilis'te dün ölü bulunan anne ve kızın kimliği belirlendi. Öldürülen anne ve kız ile katil zanlısının yabancı uyruklu oldukları belirlendi.

Dün hayvan otlatan bir çoban, Merkez ilçeye bağlı Topdağı (Kefiz) köyünde yol kenarındaki arazide 100 metre arayla hareketsiz yatan iki kadını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ardından anne kızın cesetleri hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu, bıçaklanarak öldürüldükleri tespit edilen kişilerin Suriye uyruklu 50 yaşındaki Nura Hac Süleyman ile 13 yaşındaki kızı Riham Ali Elmuhammed olduğu belirlendi. Katıl zanlısı, jandarma tarafından Gaziantep'te düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Suriye uyruklu zanlı Ş.H.S. gözaltına alınarak Kilis'e getirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Ali Dağ - 3. Sayfa

Jandarma Suriye Kilis 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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