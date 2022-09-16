Kilis 3. sayfa: Kilis'te bir ayda 441 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te bir ayda 441 düzensiz göçmen yakalandı

KİLİS Kilis'te, jandarma ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye bir ayda illegal yollarla gelen 441 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Jandarma sorumluluk alanında 1 ay içerisinde Göçmen Kaçakçılığı ile mücadele operasyonlarında 333 Göçmen Kaçakçılığı olayına müdahale edilerek, 441 düzensiz göçmen yakalandı. Jandarma ekipleri, Göçmen Kaçakçılığı olaylarında 10 organizatör belirlenerek, 8'i hakkında adli işlem yapıldı. Organizatörlerden 1'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile 4'ü ise ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. 2 firari organizatörün yakalanması çalışmalarına devam ediyor. Göçmen kaçakçılığı olaylarda kullanılan; 3'ü otomobil, 1'i motosiklet, 1'i pikap ve 1'i oto kurtarıcı olmak üzere toplam 6 araç jandarma tarafından ele geçirildi.

Yakalanan 441 düzensiz göçmenden 168'i sınır dışı edilirken, koruma kaydı bulunan 273 düzensiz göçmene ise 351 bin 78 TL idari para cezası uygulandı.