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Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen tazminat ödeyebilir

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Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı attıkları için ihraç edilen beş teğmene bir kötü haber daha. Teğmenler, karara ilişkin yargı süreçlerinin tamamlanmasının ardından, sonucun aynı kalması durumunda, eğitim-öğrenim giderleri için tazminat ödeyecek.

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, ''Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında beş teğmen, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma'' cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu dün beş teğmene, "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' verdi.

KARAR HENÜZ TEBLİĞ EDİLMEDİ

Milli Savunma Bakanlığı internet sitesinden "basın açıklaması" şeklinde duyurulan kararın gerekçesi henüz teğmenlere ve avukatlarına tebliğ edilmedi. Milli Savunma Bakanlığı, teğmenlerin üç disiplin amirinin de ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' aldığını açıkladı.

BAZI ÜYELER "ŞERH" DÜŞTÜ, KARAR OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

Bu arada, YDK'da yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, çoğunluğun ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası'' verilmesi yönündeki kararına bazı üyelerin şerh düştüğü, kararın oy çokluğuyla alındığı öğrenildi.

Yüksek Disiplin Kurulu Yönetmeliğine göre, ihraca ilişkin gerekçeli kararda, disiplinsizliğin oluştuğunu gösteren hususlar ile kararın oy çokluğu ile alındığı belirtilecek. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanacak. Karara karşı oy kullanan YDK üyelerinin, gerekçelerine de kararda yer verilecek.

TEĞMENLERİN AVUKATLARI İDARE MAHKESİNDE DAVA AÇILACAK

İhraç kararının yazılı olarak tebliğ edilmesi bekleniyor. Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen ''Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezalarına'' karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

Teğmenlerin avukatları, kararın yazılı tebliğinin ardından konuyu İdare Mahkemesine taşıyacak, teğmenlerin TSK'dan ayırma disiplin cezası ile cezalandırılması işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptaline karar verilmesi istenecek.

TEĞMENLER TANMİNAT ÖDEYEBİLİR

Teğmenler ihraç kararının kesinleşmesinin ardından idareye tazminat da ödemek zorunda kalacak.

Askeriyeden ayrılacaklara ödettirilecek tazminata ilişkin yönetmelik, her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanlara, Devlet tarafından yapılan masraflar, yönetmelikte yer alan giderleri kapsayacak biçimde maliyet hesaplaması yapılarak tazminat olarak ödettirilmesini öngörüyor.

Bu nedenle teğmenlerden de eğitim, öğrenim giderinden doğan alacaklar faiziyle tahsil edilecek.

Kılıçlı yemin soruşturmasında 5 teğmen tazminat ödeyebilir
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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