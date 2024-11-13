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Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin 25 Kasım'ı işaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu mezuniyetindeki yeminleri ileri sürülerek haklarında inceleme başlatılan teğmenlere ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Güler, 25 Kasım'ı işaret ederek "Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" dedi.

"DİSİPLİN SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Bir TV kanalında konuşan Güler, "Bir defa toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos günü Kara Harp Okulu'nda yapılan yemin töreninin ardından kaydedilen görüntüler tartışma yaratmıştı. Yemin töreninin ardından alanda toplanan yeni mezun bir grup teğmen, kılıçlarını çekip havaya kaldırarak "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demişti.

Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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