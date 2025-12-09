Hawaii'de lav ve kül püskürten Kilauea Yanardağı kamerayı yuttu

ABD'nin Hawaii Adası'ndaki Kilauea Yanardağı'nın püskürttüğü lav ve küller nedeniyle kameralardan biri devre dışı kaldı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii Adası'ndaki Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık 2024'ten bu yana hareketlilik devam ediyor. Aralık 2024'ten bu yana hafta sonu 38'inci kez patlayan Kilauea Yanardağı, 30 metreye kadar lav püskürttü. Yanardağın püskürttüğü lav ve küller, kayıt yapan 3 kameradan birini yuttu. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, lav ve küllerin ulaştığı kameranın devre dışı kaldığı belirtildi.

2018'de 700'den fazla ev yok olmuştu

Kilauea Yanardağı'nda son patlama dalgası 23 Aralık 2024'te başlamıştı. Çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü. Patlamalar arasındaki duraklamalar, genellikle birkaç gün sürüyor. Yanardağda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar ise 700'den fazla evi yok etmişti. - HAWAİİ