Kiev ve çevresinde Rus saldırısında biri çocuk 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

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Rus güçlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresine düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

Rus ordusu, hava saldırılarıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresini hedef aldı. Erken saatlerde düzenlenen saldırılarda biri çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Altyapı tesisleri, konutlar, depolar ve araçlar hasar gördü.

Öte yandan Ukrayna'nın komşuları, Avrupa Birliği ve NATO üyesi Romanya ile Polonya, Rusya'nın Kiev ve çevresine yönelik saldırıları sırasında hava sahalarını korumak amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı