Kiev'e Yönelik Rus Hava Saldırısında Can Kaybı 11'e Yükseldi

Kiev'e Yönelik Rus Hava Saldırısında Can Kaybı 11'e Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e, yaralı sayısı ise 93'e ulaştı. Saldırıda biri çocuk olmak üzere 11 kişi yaşamını yitirirken, yaralıların 11'i de çocuk.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e, yaralı sayısı 93'e yükseldi.

Rusya ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i füze ve insansız hava araçları (İHA) ile hedef aldığı saldırının bilançosu arttı. Ukrayna Devlet Acil Servisi (DSNS) tarafından yapılan açıklamada, saldırıda can kaybının biri çocuk olmak üzere 11'e yükseldiği belirtildi. Yaralananların sayısının ise 11'i çocuk olmak üzere 93'e ulaştığı aktarıldı. Kurtarma ekiplerinin saldırıların gerçekleştirildiği bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trafikte zorla camları sildikten sonra kapıları açıp para istiyorlar

Sürücülerin kabusu oldular! Kapıları açıp zorla istiyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise çok konuşulan şovları hakkında sessizliğini bozdu

Hadise'den "erotik dans" eleştirilerine cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.