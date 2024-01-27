Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürbüz Son Yolculuğuna Uğurlandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Bereketli Mahallesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürbüz (71), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve vatandaşlar törene katıldı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Bereketli Mahallesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürbüz (71), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Bereketli Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Alaşehir Ulaştırma Taburundan Merasim bölümü, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Sarıgöl Bereketli Mahallesindeki Bereketli Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kıbrıs Gazisi Hüseyin Gürbüz askeri törenle Bereketli Mahallesi Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. - MANİSA