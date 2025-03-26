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Kıbrıs Gazisi Halil İbrahim Kuzu Hayatını Kaybetti

Kıbrıs Gazisi Halil İbrahim Kuzu Hayatını Kaybetti
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Denizli'nin Buldan ilçesinden olan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Halil İbrahim Kuzu, tedavi gördüğü rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi askeri törenle toprağa verildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinden olan Kıbrıs gazisi Halil İbrahim Kuzu hayatını kaybetti. 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil İbrahim Kuzu askeri törenle toprağa verildi.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Alandız Mahallesi'nde doğduktan sonra yaşamını Gölbaşı Mahallesi'nde sürdüren Kıbrıs gazisi Halil İbrahim Kuzu, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdi. 73 yaşında hayatını kaybeden gazi Halil İbrahim Kuzu, Kumralı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle Buldan Asri Mezarlığında toprağa verildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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