Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 754 sentetik ecza hap ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Keskin ilçesinde R.D.'ye (41) ait iş yerinde adli arama yaptı. Aramada 754 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 15 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı