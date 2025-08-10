Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kümeste yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, kümeste yakalandı
İstanbul'da hakkında 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, güvercin kümesinde yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, ülke genelinde "hırsızlık", "yaralama", "hükümlünün firarı", "mala zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından arananlara yönelik çalışma başlattı.

SAKLANDIĞI ADRESE OPERASYON

Polis ekipleri, 6 Eylül 2021'den itibaren çeşitli suçlardan aranan ve 17 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.D'nin Esenler'de saklandığı adrese operasyon düzenledi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ekiplerin geldiğini fark ederek kaçan zanlı, çatıdan geçtiği yan binadaki güvercin kümesinde yakalandı. Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

