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Gaziantep'te 12 Yıldır Aranan Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı

Gaziantep'te 12 Yıldır Aranan Hükümlü Jandarma Tarafından Yakalandı
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Gaziantep'te, uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 12 yıldır aranan C.K., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla 12 yıldır aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapmak, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 12 yıldır aranan C.K. isimli şahıs Şehitkamil ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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