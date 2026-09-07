Gaziantep'te 10'ar Yıl Ceza ile Aranan 2 Şahıs Tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 10'ar yıl hapis cezası bulunan F.S. ve A.O. isimli iki şahıs yakalandı. Şüpheliler, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te kesinleşmiş 10'ar yıl cezayla aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra adli makamlarca tutuklandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Nizip ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S. isimli şahıs ile hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O. isimli şahıs yakalandı.
Şüpheli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.