Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari jandarma tarafından yakalandı
Gaziantep'te jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan toplam 10 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahsı Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde düzenlenen operasyonlarla yakaladı. Şüphelilerden E.M.K., 3 ayrı dolandırıcılık suçundan 10 yıl 11 ay, H.A. ise kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hırsızlık gibi 11 suç dosyasından 10 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranıyordu. Adli makamlarca tutuklanan her iki şahıs cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te çeşitli suçlardan 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, 3 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M.K. isimli şahıs ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hırsızlık gibi 11 ayrı suç dosyasından 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs yakalandı.
Yakalanan şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı