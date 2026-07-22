Gaziantep'te 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari jandarma tarafından yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 10'ar yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde yapılan çalışmalar neticesinde, 3 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M.K. isimli şahıs ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hırsızlık gibi 11 ayrı suç dosyasından 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı