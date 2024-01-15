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Kesilen ağacın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

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Mersin'in Erdemli ilçesinde kesilerek devrilen ağacın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kesilen ağacın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde kesilerek devrilen ağacın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Çamlı Mahallesi Ohut Mevkisi'nde meydana geldi. Çiftçi Musa Alakaya, oğlu S.A. ile birlikte odun yapmak için ağaç kesmeye gitti. Kestikleri ağaç 55 yaşındaki Musa Alakaya'nın üzerine devrildi. S.A., 112 acil çağrı merkezini arayıp yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekibi çiftçi Alakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılığın incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesi morguna getirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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