Kesikbaş cinayetinde tutuklu kardeşe tahliye

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 70 yaşındaki emekli maden işçisi Mustafa Keleş'in başının baltayla kesilerek vücudundan ayrı yere gömülmesiyle ilgili tutuklanan kardeşi İbrahim Keleş, delil yetersizliği ve sağlık durumu nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma'nın Dursunlar Köyü'nde emekli madenci 70 yaşındaki Mustafa Keleş'ın cesedi başından ayrılmış şekilde ormanda bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucu Keleş'in baltayla kesildiği düşünülen başı vücudundan yaklaşık 30 metre uzaktaki bir kuyuda bulundu. Köye giriş çıkışların sınırlandırıldığı ve olayla ilgili tüm şüphelilerin ifadelerinin yanı sıra parmak izlerinin de alınarak DNA örnekleriyle eşleştirildiği olayda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İbrahim Keleş tarafından yazıldığı ortaya çıkan ve "Vahşice baltayla kestiğim Mustafa Keleş'i öldürdük' yazılı notların bulunması üzerine Mustafa Keleş'in kardeşi İbrahim Keleş gözaltına alındı. Kardeş İbrahim Keleş tutuklanırken 8'i tutuksuz 9 şüpheli hakkında "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten adam öldürme" suçlamasıyla dava açıldı.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki gün süren duruşmada tutuklu sanık kardeş İbrahim Keleş'in yanı sıra eşi F.K. ile tutuksuz sanıklar yer aldı. Sanıklar suçlamaları kabul etmezken cinayetten sonra "hayırlı olsun" yazılı mesaj sanıklara soruldu. Ancak F.K. böyle bir mesajı görmediğini söyledi.

Mustafa Keleş'in başının gövdesinden baltayla kesilerek ayrılması ve foseptik çukuruna atılmasıyla ilgili yer bildiren notlarla ilgili sanıklara sorular soruldu. İbrahim Keleş ağabeyinin ölümünden sorumlu tuttuğu iki sanıktan korktuğu için ağabeyinin failerinin bulunması için notlar yazarak jandarma karakoluna ve ağabeyine ait evin bahçesine bıraktığını söyledi.

Babalarının ölümünden dolayı duydukları acıyı ifade eden Mustafa Keleş'in çocukları ise duruşmada sanıklardan şikayetçi oldu. Kızı Ayten Keleş ise babasının amcası tarafından öldürüldüğünü düşündüğünü söyleyerek "Eşinden izinsiz dışarıya adım bile atmaz. Kimse doğruyu konuşmuyor" diyerek tepki gösterdi.

Tutuklu sanık İbrahim Keleş'in avukatı ise müvekkilinin hastalığından bahsederek dosyada yer alan notlardan başka somut delil olmadığını öne sürerek tahliye talep etti. Cumhuriyet Savcısı kuvvetli suç şüphesinin devam etmesi sebebiyle İbrahim Keleş'in tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme heyeti somut delil bulunmaması ve sağlık durumunu da göz önüne alarak İbrahim Keleş'in tahliyesine karar verdi. Diğer sanıkların ise adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi. Duruşma ileri tarihe ertelendi.