Haberler

Keşan'ın Mecidiye köyünde çarpışan iki otomobilde 5 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan'ın Mecidiye köyünde çarpışan iki otomobilde 5 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde iki otomobilin karşı yönden gelerek çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Mecidiye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Mecidiye sahili yönüne ilerleyen A.B. yönetimindeki 34 BRU 742 plakalı otomobil, karşı yönden gelen O.A. idaresindeki 06 CPK 824 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 06 CPK 824 plakalı otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan bir yolcu ve diğer otomobildeki 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu

Ülke şokta! Hava ambulansı kayboldu, haber alınamıyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Google'dan istenmeyen kişisel veriler için Türkiye'ye özel başvuru yolu! 30 gün süresi var

Google'dan Türkiye'ye özel başvuru yolu! 30 gün süresi var
Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş'ta ibra kararı!
Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı

Salon bir anda karıştı! Yeniden oylama yapıldı
Tescilli güzel Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu

Usta ellerin becerisi geleceğin tasarımıyla buluştu
Bahçeli'den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz

Bahçeli, Fatma Betül Sayan Kaya'nın ipini çekti: Cezalandırılmasını...
Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Yargıtay'dan ezber bozacak kira bedeli kararı

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Kira bedelinde ezber bozan karar