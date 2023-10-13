Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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Keşan'da yapılan operasyonda uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sürüyor.
Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ü.Y'yi Yenimescit Mahallesi'nde durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Evden hırsızlık
Keşan'da evinden saati çalınan kişi polise başvurdu.
Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan N.D, evindeki dolapların karıştırıldığını ve saatinin çalındığını fark etti.
N.D, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
Motosiklet hırsızlığı
Uzunköprü'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.
Kavak Mahallesi'nde yaşayan S.Ş, evinin önüne park ettiği motosikletinin çalındığını fark etti.
S.Ş, Uzunköprü Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.