Keşan'da uyuşturucu ele geçirildi
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu T.Y. isimli şahsın üst aramasında 4,82 gram uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin üst araması yaptığı şüpheliden 4,82 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları T.Y.'nin üst aramasında, siyah poşet içerisinde 4.82 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı