El frenini çekmediği traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde el frenini çekmediği traktörün altında kalan 76 yaşındaki Hüseyin Öztürk hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri ve jandarma olay yerine sevk edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde evinin önünde el frenini çekmediği traktörünün hareket etmesi sonucu altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çamlıca köyünde Hüseyin Öztürk (76), evinin önündeki kapıyı açmak için traktöründen indi. El freni çekilmeyen traktör bu sırada hareket ederek, Öztürk'ün üzerinden geçti. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cenazesi, jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
