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Keşan'da polisin üst araması yaptığı şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi

Keşan'da polisin üst araması yaptığı şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu şüpheli H.K.'nın üst aramasında 0.44 gram metamfetamin bulundu. Şüpheli gözaltına alınarak adli işlem başlatıldı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurarak üst araması yaptığı şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Huzur Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri H.K.'nın üst aramasını yaptı. Yapılan üst aramasında 3 adet alüminyum folyo içerisinde 0.44 gr metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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