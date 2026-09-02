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Keşan'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 4 Yaralı

Keşan'da Otomobil Su Kanalına Düştü: 4 Yaralı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce su kanalına düştü ardından bariyere çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında su kanalına düşüp bariyere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan'dan Edirne istikametine giden M.B. yönetimindeki N HM 117 yabancı plakalı otomobil, Kozköy Kavşağı mevkiinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu duble yoldaki su kanalına düştükten sonra demir bariyerlere çarptı.

Kazada, M.B. ile H.Y.B., L.B. ve L.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Ambulanslar ile hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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